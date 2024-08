DF começa a semana com 354 vagas de emprego nas agências do trabalhador

O Distrito Federal começa a semana com 354 oportunidades para aqueles que estão à procura de vaga de emprego. Desse total de vagas disponíveis nas agências do trabalhador, 20 são destinadas para auxiliares de limpeza e 10 para repositor de mercadorias, com salários entre R$ 1.412 a R$ 1.515 para trabalhar no Guará ou sem local fixo. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.

Entre as demais vagas o maior salário encontrado é de R$ 4 mil, para supervisor de segurança patrimonial no Guará, com exigência de experiência e ensino médio completo.



Na mesma região, estão abertas cinco vagas para atendente do setor de frios e laticínios (R$ 1.473), cinco para auxiliar de limpeza (R$ 2 mil), três para ajudante de obras (R$ 1.511,40) e uma para pedreiro (R$ 1.599).



Além das já citadas, há 30 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Todas as vagas oferecem benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo sem interesse em nenhuma das vagas disponíveis, o cadastro serve para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Os empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



Com informações da Agência Brasília.



