Cães-robôs como o de Alok ajudam na limpeza de esgotos no DF

Robôs inteligentes estão sendo utilizados para a limpeza de redes de drenagem de águas pluviais e do monitoramento de esgotos no DF. Dentre os robôs utilizados, está um cão-robô da Unitree Go2, idêntico ao pet robô do DJ Alok.

Como o cão-robô do Alok ajuda na limpeza de esgotos no DF

De acordo com a companhia o novo sistema já explorou mais de 360 km de galerias pluviais e ajudou a remover mais de 45 mil toneladas de resíduos. "O robô é controlado por um joystick (semelhante a um controle de videogame), que permite o controle dos movimentos de acordo com a programação inserida. Todas as imagens e dados são coletados e enviados para a Novacap, onde é feita a análise de todo o material", afirma a Novacap.

Além do cão-robô, robôs parecidos com carrinhos de controle remoto também são utilizados na limpeza, auxiliando os funcionários da Novacap. Os equipamentos pertencem a Goldman Soluções em Saneamento, empresa que venceu licitação realizada pelo GDF para oferecer recursos que facilitam a limpeza das redes pluviais e de esgoto. O contrato tem duração de um ano e custou R$ 44 milhões.

O Correio apurou junto a Goldman Saneamento, empresa responsável pelos equipamento, que o cão-robô utiliza Inteligência Artificial de forma mais avançada. Nas redes sociais a empresa assegura que a autonomia do RoboGold, como o equipamento é chamado, é de 500 à 600 metros de inspeção.

O cão-robô já se firmou no mercado, especialmente na área de segurança pública. Em Nova York o equipamento ajuda no trabalho das forças de segurança em vistorias, patrulhas e atua em situações de alto risco como vazamentos de gás e substâncias tóxicas, além de graves acidentes.





O equipamento também já foi utilizado em festivais musicais como o Rock In Rio e The Town, para identificar possíveis ocorrências de risco, como incêndios, vazamentos ou outras ações de perigo.

Cão-robô do Alok

O animal robô de estimação do DJ Alok é o modelo Go2, da Unitree Robotics. Na página oficial da marca na internet o produto custa $2,800.00, mais de R$15 mil reais. Frequentemente o DJ publica vídeos que mostram como o animal participa da vida da família. O músico frisou, no entanto, que o cão-robô foi comprado para ser usado durante shows.





Há algumas semanas, o Dj Alok publicou um vídeo tocando Hear me now no piano enquanto Zeeba cantava o sucesso. Ao lado, o cão-robô de Alok acompanhava a apresentação. "Aulok pirou no som" disse Zeeba no comentário da publicação.





Em Brasília, durante os preparativos para o grande show de comemoração do aniversário de 64 anos capital federal, em 20 de abril de 2024, Alok também levou o cão-robô para passear em alguns pontos importantes do DF como a Torre de Tv Digital, o CONIC, a Catedral Metropolitana e o Museu da República.









Nas redes sociais, o DJ compartilha a rotina doméstica e as atividades que realiza com o cachorro, que foi chamado de Aulok. Quando o pet robô chegou na família, Alok anunciou "agora somos seis".









