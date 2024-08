Juliana Paes revela por que recusou convite para novela da Globo

Juliana Paes, que está no ar como uma das protagonistas da novela "Renascer", exibida pela TV Globo, teria recusado o convite para fazer uma participação em novos capítulos da trama. Ela deu vida a personagem Jacutinga.

No entanto, durante entrevista ao programa "A Tarde É Sua", de Sônia Abrão, desta terça-feira (13), a atriz deu mais detalhes sobre a decisão: "Claro que sempre tem uma pitada de malícia nas notícias, mas a verdade é que ficou complicado o manuseio das agendas".

Além disso, em seguida, ela acrescentou: "Eu tinha o lançamento de "Pedaço de Mim", e agora o lançamento de "Vidas Bandidas". Então, pra eu não fazer bem o final da novela, não fazer com o coração, fazer com a cabeça em outras coisas, ia conflitar demais".

Contudo, Juliana Paes ainda explicou: "Então, se não é para entregar com excelência eu prefiro não fazer. E depois eu fico me chicoteando, me culpando por não ter entregue o melhor. Eu prefiro não fazer isso comigo, com meus colegas e a minha equipe".

Por fim, a atriz revelou: "Bate muita vontade! Eu fiquei entusiasmada com a possibilidade, mas a agenda não encaixou gente e é isso, às vezes dá e às vezes não dá, mas eu tenho certeza que eles estão preparando um final belíssimo". Nas redes sociais, internautas especulavam que Juliana Paes estaria incomodada com a emissora após o fim do contrato fixo.