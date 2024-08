Homem é esfaqueado durante roubo em Taguatinga e suspeito é preso

Um homem foi esfaqueado durante um roubo em Taguatinga. O caso ocorreu por volta das 00h da segunda-feira (12/8) e mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a PMDF, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a vítima em estado crítico, ainda consciente, com duas facadas no peito e uma no braço. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e realizou os primeiros socorros, levando a vítima ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).



Enquanto a equipe de resgate cuidava da vítima, testemunhas que estavam nas proximidades e presenciaram o ataque relataram à PMDF que haviam visto o suposto autor fugindo. Com base nas informações fornecidas, os policiais iniciaram uma busca pela região.



A perseguição pelo suspeito ocorreu na CSB 09, onde ele, ao notar a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou escapar entrando em uma igreja. Os militares cercaram o espaço, forçando o autor a se render.



Durante a tentativa de fuga, o suspeito tentou escalar o muro da igreja e sofreu uma queda, o que exigiu nova intervenção do CBMDF. Após ser atendido no Hospital Regional da Ceilândia, o autor foi liberado e conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).



Na delegacia, além de ser reconhecido como possível autor do roubo, o homem tinha um mandado de prisão em aberto.