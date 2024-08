Motociclista bate em reboque de carro parado no Túnel Rei Pelé. Veja o vídeo

Um motociclista colidiu com o reboque de um carro parado no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, na manhã desta quarta-feira (14/8). Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde se encontra em estado grave. O condutor do automóvel não ficou ferido.

O veículo estava parado na via em decorrência de problemas mecânicos, com a presença de triângulo de sinalização. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) esteve no local do acidente. A moto ficou danificada e foi conduzida ao depósito do Detran-DF. O carro que estava parado não possui licenciamento e está em más condições de conservação, segundo os agentes do órgão. O veículo também foi recolhido e levado ao pátio.

A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Norte.