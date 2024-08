Duas mortes sob suspeita em supostos confrontos com a PM

O Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar e a Polícia Civil do DF investigam duas mortes ocorridas na última semana, durante supostos confrontos com policiais militares. No primeiro caso, ocorrido no último sábado, a versão da corporação aponta que Rodrigo Moreira Figueiredo, 63 anos, servidor dos Correios, teria empreendido fuga ao ser abordado em um bar na 412 Norte e, após dirigir em alta velocidade e colidir contra uma viatura, acabou sendo baleado no ombro.

Na segunda ocorrência, dois dias depois, o policial militar Ivanildo Carvalho de Souza foi baleado em um motel localizado em Taguatinga. Segundo a PMDF, ele teria apontado sua arma em direção aos militares.

Ao Correio, a PMDF informou que os policiais militares envolvidos em ambos os casos passarão por uma avaliação psicológica e, de acordo com o laudo psicológico, poderão permanecer no serviço operacional ou serão remanejados para o serviço administrativo.

Servidor morto

Rodrigo Moreira Figueiredo morreu no último sábado, após ser baleado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante uma perseguição policial no Lago Norte. O homem chegou a ser transportado ao Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a PMDF, a ação que levou à morte do servidor teve início quando os policiais militares do 3° Batalhão foram acionados por populares que estavam em um bar da 412 Norte. Na denúncia, eles alegaram que Rodrigo estaria assediando três mulheres no local. A corporação informou que, ao perceber a presença dos policiais, o servidor teria tentado fugir.

A perseguição foi iniciada e, de acordo com a PMDF, Rodrigo teria dirigido pela contramão, feito manobras perigosas e jogado o veículo que conduzia contra as viaturas que estavam no local para prestar apoio. "Em certo momento, ele acabou por desestabilizar o veículo, vindo a colidir com uma viatura. Nesse momento, os policiais efetuaram um disparo, que atingiu o ombro do autor, para cessar as agressões", disse a corporação, por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e transportou Rodrigo ao Hospital Regional do Paranoá, mas ele não resistiu ao ferimento, Segundo a PMDF, havia uma porção de cocaína na carteira de Rodrigo.

Sargento baleado

Por volta da 1h30 da madrugada da última segunda-feira, um policial militar identificado como Ivanildo Carvalho de Souza, segundo-sargento da PMDF, foi baleado após, segundo a corporação, reagir a uma abordagem. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um motel em Taguatinga, na companhia de uma mulher. Na saída do estabelecimento, teria colidido com outro carro.

Ivanildo estaria armado na hora da abordagem (foto: Material cedido ao Correio )

A corporação relatou que os envolvidos iniciaram uma discussão e que o policial teria apontado uma arma para o outro motorista, que acionou a PMDF. Quando os policiais chegaram, o homem teria se mostrado alterado e apontado a arma em direção aos militares, que revidaram e atiraram nele. Ivanildo morreu mais tarde, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).