Grávida e marido morrem a caminho do hospital na Chapada dos Veadeiros

Uma mulher grávida e o marido dela morreram após sofrerem um grave acidente na rodovia GO-118, em Alto Paraíso de Goiás, próximo ao Portal da Chapada do Veadeiros, na madrugada de quinta-feira (15/8). Um caminhão que transportava madeira estava parado na pista após estourar um dos pneus e o carro de passeio onde as vítimas estavam bateu na traseira do veículo.

O casal estava em veículo de transporte eletivo de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso de Goiás a caminho de uma consulta médica com especialista.

Segundo a prefeitura de Alto Paraíso, o acidente aconteceu quando o carro bateu em um caminhão que estava estacionado na rodovia GO-118, ocupando parte da pista e sem sinalização. "Esta situação impediu uma reação rápida por parte do motorista do transporte, resultando na trágica morte da paciente gestante e de seu acompanhante. O condutor do veículo de transporte foi encaminhado para o Hospital Estadual de Formosa-GO, encontrando-se em condições estáveis", afirma nota.

As equipes de resgate e salvamento, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), trabalharam no local para garantir a segurança e realizar a retirada dos corpos. O caminhão e os veículos envolvidos ficaram sob a custódia das autoridades até a chegada do IML, que cuidará da identificação das vítimas e da perícia final.

Carro ficou destruído após colidir com caminhão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás)

Em nota, a prefeitura de Alto Paraíso de Goiás lamentou a morte do casal e se colocou à disposição da família das vítimas.

"O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sempre se empenhou em zelar pela segurança e bem-estar dos pacientes e servidores. Lamentamos profundamente a tragédia e, neste momento de grande dor, nos colocamos à disposição dos familiares e amigos das vítimas. Expresso nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade e consternação a todos."