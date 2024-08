Vítimas de incêndio serão sepultadas em Planaltina neste sábado (17/8)

As vítimas serão enterradas a partir das 15h30, com intervalo de 30 minutos entre cada sepultamento - (crédito: Divulgação )

Com camisetas estampadas com fotos das cinco mulheres vítimas do incêndio que ocorreu na segunda-feira (10/8), em Arapoanga, familiares, amigos e conhecidos se encontrarão às 15h30 deste sábado (16/8) no cemitério Campo da Esperança de Planaltina para o velório e sepultamento das vítimas.

Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta sexta-feira (16/8) após o término do protocolo de identificação. Três das vítimas, sendo duas crianças e um adulto, que estão sob os cuidados da Antropologia forense do Instituto Médico Legal (IML), foram identificadas por meio de exames de necropapiloscopia. As demais vítimas foram identificadas por meio de exames de DNA e análises de Odontologia Legal.

A PCDF informou, ainda, que os laudos periciais que determinarão a causa do incêndio estão em fase de elaboração e serão divulgados assim que os resultados estiverem disponíveis. "A Polícia Civil do Distrito Federal segue empenhada em esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido e manterá a população informada sobre os desdobramentos do caso", finalizaram a nota.

Os sepultamentos de Ione da Conceição, 47 anos, Eulália Narim da Conceição Pereira, 5, Sophya Hellena Conceição Costa, 8, Marybella Marinho da Silva, 9, e Kethleen Vitoria da Conceição Silva, 14, serão realizados um de cada vez, com intervalo de 30 minutos entre cada um.

Relembre o caso

O incêndio ocorreu, na noite de segunda-feira (10/8), em um barraco de madeirite, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, às margens da DF-230, e matou cinco pessoas da mesma família. As vítimas da tragédia foram Ione da Conceição, 47 anos; Eulália Narim da Conceição Pereira, 5; Sophya Hellena Conceição Costa, 8; Marybella Marinho da Silva, 9; e Kethleen Vitoria da Conceição Silva, 14. A tentativa de socorro por parte dos vizinhos e do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi dificultada pelo fato de a porta da casa estar trancada com um cadeado.

Em depoimento à polícia, moradores próximos afirmaram que Ione tinha um altar religioso no imóvel e costumava acender uma vela todas as segundas-feiras. O delegado-chefe da 16ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, Richard Moreira, disse ao Correio que nenhuma possibilidade é descartada. No entanto, não há, segundo ele, nenhum elemento que indique um crime intencional.

Confira o horário dos sepultamentos:

Ione da Conceição 15h30

Eulália Narim da Conceição Pereira, (filha de Ione) 16h

Kathleen Vitoria da Conceição Silva (neta de Ione) 16h30

Marybella Marinho da Silva (neta de Ione) 17h

Sophya Hellena Conceição Costa (neta de Ione) 17h30