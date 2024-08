Namorado de vítima de incêndio alertou sobre vela acesa antes do acidente

Ainda não se sabe oficialmente o que provocou o início do incêndio que tirou a vida de cinco mulheres da mesma família no Bairro Nossa Senhora de Fátima. No entanto, testemunhas relataram à polícia que a diarista Ione da Conceição, 47 anos, tinha o costume de acender velas em um altar, por isso acreditam que isso tenha causado as chamas. Ailton Severino de França, 54, era namorado da vítima e, ao Correio, contou que esteve na residência pouco antes do acidente e, antes de sair, alertou a diarista sobre o risco da vela cair do altar.

“Eu vi a vela e perguntei a ela se daquele jeito não tinha risco de cair, ela disse: ‘não, eu vou ajeitar aqui, não se preocupe não que eu vou ajeitar e depois...”, lembrou.

Ailton e Ione tinham um relacionamento há cerca de um mês. Emocionado, ele disse que o namoro era recente, mas que “foi bonito enquanto durou". “Ela gostava de me chamar de ‘meu anjo’”, contou.

Ele disse à reportagem que costumava interagir com Eulália Narim da Conceição Pereira, 5; Sophya Hellena Conceição Costa, 8; Marybella Marinho da Silva, 9; e Kethleen Vitoria da Conceição Silva, 14. Descreveu todas como espertas e brincalhonas. “A menorzinha (Eulália) era tia das outras, a gente ria muito disso. Elas brincavam demais. Agora só Deus para tirar essa tristeza.”

Caso

A casa de madeira pegou fogo por volta das 23h da última segunda-feira (11/8). No momento do incêndio, Ione estava na companhia da filha e das netas. Ao perceberem a presença de fumaça, os vizinhos se uniram na tentativa de apagar as chamas, mas não tiveram êxito.

A 16ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina, é responsável pela investigação do caso. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento das vítimas.