Polícia prende duas pessoas por tráfico na Rodoviária Interestadual

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira (16/8), suspeitas de transportar drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília. A apreensão dos entorpecentes foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Durante a operação, a cadela do Batalhão de Policiamento com Cães, a K9 Izzy, localizou uma mala com 22 tabletes de maconha com uma mulher que aguardava o embarque. Ainda durante a ação, um homem que estava em um guichê também foi preso pelo mesmo crime. Com ele, foram localizados 199 gramas de cocaína e 68 gramas de skank.

Os indivíduos e as substâncias apreendidas foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).