Carregamento com 120kg de skunk tinha como destino a região de Samambaia

O carregamento com 120kg de skunk interceptado no Recanto das Emas tinha como destino a região de Samambaia. A droga vinha dentro do baú de um caminhão e foi apreendida na segunda-feira (19/8) em uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois homens “contratados” para o serviço foram presos em flagrante.

A operação foi denominada “Rota do Norte” devido ao esquema articulado por traficantes para trazer os entorpecentes ao Distrito Federal. Segundo as investigações da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF), os criminosos utilizavam vias diferentes das monitoradas pela polícia e se aproveitavam das condições precárias dos trechos da Região Norte. Os horários e dias também eram escolhidos meticulosamente para despistar as forças de segurança e evitar fiscalizações. Geralmente, as drogas eram transportadas aos finais de semana e nos períodos noturnos.

Após o trabalho de investigação e a troca de informações, policiais civis da Cord e rodoviários federais abordaram o caminhão por volta das 23h de segunda-feira, na BR-060 Km 13, no Recanto das Emas. Os 120kg de skunk estavam escondidos debaixo de uma lona e armazenados em caixas de papelão, no baú do automóvel. O Correio apurou que os dois homens presos, incluindo o motorista, foram cooptados e ganhariam R$ 30 mil pelo transporte. A droga foi avaliada em R$ 3 milhões. Segundo a PRF, a operação Rota do Norte representa um esforço contínuo para desmantelar redes criminosas que atuam no tráfico de drogas na região.