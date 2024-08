Criminosos tentam se passar por distrital para aplicar golpes no WhatsApp

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) usou as redes sociais para alertar políticos, familiares e amigos sobre tentativas de golpes envolvendo seu nome no WhatsApp.

Segundo o parlamentar, os criminosos copiaram sua foto e enviaram mensagens para seus contatos, afirmando que ele "precisa fazer alguns pagamentos hoje". Veja.

Os golpes eram aplicados pelo WhatsApp (foto: Reprodução)

No Instagram, Daniel de Castro pediu que as pessoas que receberam as mensagens desconsiderem qualquer contato com o golpista. "Já estou tomando todas as medidas necessárias para resolver essa situação. Se receberem qualquer comunicação suspeita desse número (61-99263-3067), por favor, me avisem imediatamente", escreveu o deputado.