Brasília é a 5ª cidade com maior número de frequentadores de motéis

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) mostrou que Brasília é a quinta cidade com maior percentual de habitantes frequentadores de motéis. De acordo com o levantamento, 36% dos frequentadores vão ao motel ocasionalmente e 16% usam com muita frequência. Além disso, 48% dos entrevistados alegam não frequentar. O estudo ouviu 1.000 pessoas no período entre agosto e setembro de 2023. A pesquisa foi realizada São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, além de Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Manaus.

Segundo o material, Manaus lidera o ranking de usuários de motel com 63%, seguida por São Paulo (60%); Belo Horizonte (56%); Rio de Janeiro (54%). A sexta e sétima colocação fica com Curitiba (48%) e Salvador (44%), respectivamente.



Os dados da pesquisa indicam que a maioria dos frequentadores está na faixa etária de 30 a 39 anos, representando 68% dos entrevistados em todo o Brasil. Em relação a gênero, 50% da mulheres responderam ir ao menos uma vez ao ano enquanto 61% dos homens afirmam ir pelo menos uma vez ao ano.

A pesquisa também aponta um novo perfil de usuários, que anteriormente se associava apenas a romances clandestinos e traições. Agora, os motéis parecem se apresentar como uma alternativa de lazer para casais, visto que 85% responderam estar em relacionamentos estáveis. Além disso, a pesquisa revela que 90% dos participantes consideram os motéis como locais ideais para celebrações especiais.