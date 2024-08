Incêndio atinge e destrói veículo estacionado em garagem, na 309 Norte

Na manhã desta quarta-feira (21/8), um carro que estava estacionado na garagem do Bloco A da quadra 309, na Asa Norte, ficou destruído após pegar fogo. As chamas também atingiram parte de outro veículo, que estava logo ao lado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram até o local, se depararam com o automóvel já sem a presença de chamas, apenas com muita fumaça.

Ainda segundo informações da corporação, as chamas foram contidas por um morador da região, que seria bombeiro militar, e estava fora do horário de serviço, utilizando um extintor de incêndio do prédio onde o carro estava estacionado.

Por precaução, os militares que atuaram na ocorrência evacuaram o edifício, iniciaram o rescaldo e a ventilação tática para a retirada da fumaça presente no ambiente.

Não houve a necessidade de transporte de vítimas para hospitais, porém, duas pessoas, que não tiveram a identidade revelada, foram atendidas devido à inalação de fumaça.

Após o término do combate, os moradores foram liberados pelos militares para voltarem a seus apartamentos. Não se sabe o que causou o incêndio e a perícia foi acionada para o local.