Suspeito de atropelar e matar a ex no Gama é preso após denúncia anônima

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (21/8), Wallison Felipe de Oliveira, 29 anos. Ele é suspeito de ter atropelado e provocado a morte da morte da ex-mulher, Juliana Soares, 34 na noite de terça-feira (20/8). O homem estava foragido desde então e foi localizado no Setor de Chácaras do Setor Leste do Gama, quadra 50 após a PMDF receber uma denúncia anônima. A ordem de prisão foi dada por um tenente da PMDF de Santa Maria. Wallison está sendo encaminhado à 14ª Delegacia de Polícia.

Após o atropelamento, o veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia. A vítima, Juliana Soares, 34 anos, foi morta no dia do aniversário. Além da mulher, que morreu no local, a mãe dela, Maria do Socorro Barboza Soares, 60, e a filha Isabela, 5, ficaram gravemente feridas.

Veja foto de Wallison no momento da prisão:

Walison Felipe é preso no Gama (foto: Divulgação PMDF)



