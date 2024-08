Polícia prende suspeito de roubar comércio no Recanto das Emas

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de roubar um quiosque na Quadra 106 da Avenida Recanto das Emas. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (21/8), quando o acusado ameaçou o funcionário do estabelecimento e pegou o dinheiro do caixa.

Segundo o relato da vítima, o suspeito entrou na área restrita do comércio e, ao ser advertido, anunciou o assalto, alegando estar armado. Embora a vítima não tenha visto claramente a arma, ele notou um objeto preto na cintura do acusado. O suspeito fugiu do local em uma motocicleta, acompanhado de outro indivíduo, levando o valor de R$ 150,00.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do Grupo Tático Operacional(GTOP 47), foi acionada pelo 27º Batalhão de Polícia Militar para atender à ocorrência. Após receber as informações e imagens do crime fornecidas pelo funcionário da loja, a equipe intensificou o patrulhamento na área.



Na altura da Quadra 106, em um quiosque próximo ao mercado, os policiais avistaram um indivíduo cujas características coincidiam com as descritas pela vítima. Após a abordagem, o suspeito admitiu ter cometido o roubo e indicou o local onde havia escondido o objeto utilizado no crime. Em uma lixeira do quiosque, os policiais localizaram uma arma "Taser". O dinheiro roubado, no valor de R$150, foi encontrado no bolso interno da calça do autor.



Diante do flagrante, o jovem, que já tem antecedentes por roubo de veículos, porte ilegal de arma, uso de entorpecentes, Maria da Penha, dano, ameaça e resistência, foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (DP), juntamente com as vítimas.