Sesc-DF leva serviços e música ao Eixão Norte, neste domingo (25/8)

Esta será a primeira vez que o projeto vai funcionar no Eixão do Lazer. - (crédito: Divulgação/Sesc-DF)

Quem for curtir o Eixão do Lazer no próximo domingo (25/8), contará com uma ação promovida pelo Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF). A partir das 8h, a Carreta Palco, unidade móvel que leva cultura para todo o DF, vai estacionar no Eixão Norte, na altura da 204 norte.

De acordo com a entidade, durante todo o dia, diversas atividades serão oferecidas gratuitamente ao público, incluindo ofertas de serviços na nova unidade do Sesc na Asa Norte e uma programação cultural, por meio do projeto "Rock na Ciclovia".

Na programação, atividades esportivas e de lazer, matrícula na academia da nova unidade do Sesc na Asa Norte, credenciamento e listagem para consultas médicas, na mesma região, além de muita música, com a presença da Rádio SuperJazz, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario Sartô. No local, também haverá a Feira Capital Cult, que contará com artesanatos voltados ao rock, além de uma praça gastronômica.

No período da tarde, das 14h às 17h, a Carreta Palco receberá apresentações de bandas de rock regionais por meio do projeto “Rock na Ciclovia”. Nesta primeira edição do projeto, vão animar o público: Marcius Cabral Trio, a banda base, Caos Lúdico e Elffus.

A entrada é gratuita. No local, também será possível fazer a carteirinha do Sesc e se matricular, por R$ 19,90, na nova academia do Sesc Asa Norte.

Confira a programação completa:

8h — Pilates;

9h — Treinamento Funcional;

10h — Jump;

11h — Ritmos;

11h às 14h — Rádio Super Jazz (DJs Dudão Melo e Mario Sartô);

14h — Marcius Cabral Trio;

14h45 — Banda Base;

15h30 — Caos Lúdico;

16h15 — Elffus.