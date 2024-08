PCDF procura casal que invadiu casa do Lago Norte e torturou idoso

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura um casal que participou de um roubo seguido de tortura a um idoso, de 85 anos, no Lago Norte, na última segunda-feira. A PCDF, com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), conseguiu capturar um dos suspeitos, mas os outros dois, identificados como Sarah da Silva Santos, ex-cuidadora da vítima, e o companheiro Rafael de Paulo Ferreira, continuam foragidos. Segundo o delegado Erick Sallum, responsável pela investigação, "eles (os criminosos) estão em Planaltina de Goiás e vamos pegá-los".









O titular da 9ª DP compartilhou detalhes do crime ao Correio. Segundo ele, o idoso estava na cama lendo por volta das 5h30 da manhã, quando foi surpreendido pelos criminosos que, com muita rapidez, entraram no quarto. "Ele não escutou nenhum barulho do portão ou da porta da sala, o que, para nossa investigação, é estranho", observou Sallum.

Caso

Os assaltantes, dois homens e uma mulher, amarraram a vítima na cama e o agrediram enquanto exigiam informações sobre onde guardava o dinheiro e as joias. O idoso, aposentado e ex-professor da UnB, afirmava que não tinha nada, mas o trio continuou com a violência. "Ele foi espancado por cerca de três horas. Eles queriam as senhas dos cartões de crédito, mas ele, nervoso, não conseguia lembrar", disse o delegado.

A vítima, apesar de muito machucada, relatou que reconheceu a voz de uma das assaltantes e se lembrou da filha de sua empregada, que havia trabalhado como cuidadora dele cerca de um mês e tinha total conhecimento da rotina e dos bens disponíveis na casa, o que facilitou a ação criminosa.

De acordo com Sallum, a investigação revelou que Sarah, ao ser demitida, abusou da confiança que o idoso depositava nela, utilizando cópias das chaves da residência para facilitar a entrada dos criminosos. "Ela passou as informações ao companheiro, que já era um criminoso foragido do DF, condenado por tráfico de drogas e homicídio, e arquitetaram juntos essa ação criminosa", afirmou o delegado.

Após o roubo, o carro do idoso foi encontrado em Planaltina de Goiás, levando à prisão de um dos envolvidos. O homem que foi encontrado com o veículo, a princípio, negou saber que o veículo era roubado, mas, após a perícia, foram encontradas impressões digitais dos três criminosos, confirmando sua participação no crime. "Descobrimos que ele morava no mesmo lote da cuidadora. A coincidência era grande demais e temos certeza de que foram eles", afirmou Sallum.

A cuidadora passou a ser a principal suspeita junto com seu marido. Ambos ainda estão foragidos, mas a polícia continua as buscas, com apoio das forças de segurança de Goiás. "Mandamos as fotos deles para todos os meios de comunicação. Eles vão ter que sair para comprar comida, e, quando fizerem isso, vamos pegá-los", declarou o delegado, confiante na captura.

Alerta

Sallum alertou a população sobre a importância de ser criterioso na contratação de colaboradores domésticos que têm acesso a chaves e outras áreas sensíveis das residências. "É fundamental que as famílias estejam atentas e façam uma mínima verificação de antecedentes criminais antes de contratar alguém. Muitas vezes, uma troca simples de fechaduras pode prevenir tragédias como essa", aconselhou.

O delegado também destacou que esse tipo de crime é raro na região do Lago Norte, mas que a rápida resposta das forças policiais foi crucial para desarticular a quadrilha. "Não vamos permitir que criminosos pensem que podem agir aqui e sair impunes. A ação rápida da polícia mostra que estamos prontos para proteger a comunidade", concluiu.