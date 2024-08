Trio invade casa no Lago Norte e tortura idoso; dois estão foragidos

Um idoso de 85 anos, proprietário de uma casa localizada na Qi 10 do Lago Norte, foi mobilizado, torturado psicologicamente, agredido com socos no rosto e ameaçado para que fornecesse informações sobre senhas de cartões bancários e o esconderijo de outros bens, na segunda-feira (19/8). Os criminosos, que estavam em três, fugiram para Planaltina de Goiás após roubarem um carro, joias, cartões, televisão e celulares.

Na tarde desta quarta (21/8), equipes da 9ª DP com apoio operacional da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) capturou um dos suspeitos, os outros dois, um casal composto pela ex-cuidadora da vítima, Sarah da Silva Santos, e seu companheiro, Rafael de Paulo Ferreira, estão foragidos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que, pelo apurado, a ex-funcionária abusou da confiança do idoso e efetivou cópias das chaves que possuía. Depois de ser demitida, passou as informações ao seu companheiro que já era um criminoso foragido do DF condenado por tráfico de drogas e homicídio. Além disso, contaram com a ajuda de outro amigo, para formar o trio e concretizar o crime.

Após obter as informações necessárias, a Operação Tempestade Relâmpago foi iniciada com o objetivo de desarticular a associação criminosa. O carro da vítima e outros bens foram recuperados. Agora, a PCDF solicita a divulgação das imagens do casal e pede à população que preste informações pelo disque-denúncia 197.

“Aproveita-se o ensejo para reforçar à população que seja criteriosa na contratação de colaboradores domésticos que tenham acesso as chaves da casa. Sugere-se sempre a troca de fechaduras, quando exista suspeição e ocorram eventuais demissões desses colaboradores”, alertou o delegado Erick Sallum. Ele lembrou que já fazia um tempo que não havia registro desse tipo de ocorrência na região do Lago Norte.

Confira as fotos dos foragidos:





Para prestar informações, ligue para o disque-denúncia 197