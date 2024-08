Motociclista atropela duas pessoas e foge sem prestar socorro

As vítimas foram levadas ao Hospital de Base - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (22/8), dois homens foram atropelados enquanto atravessavam em uma faixa de pedestres na altura da quadra 516 da via principal de Samambaia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas, de 40 e 24 anos, identificadas pelas siglas C.P.J e R.V.S, respectivamente, queixavam-se de dores e tiveram de ser transportadas ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O CBMDF empenhou três viaturas para prestar o socorro e informou que a dinâmica do acidente é desconhecida. Não foi possível identificar a moto, nem o condutor. Após os atendimentos, a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).