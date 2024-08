Decisão judicial suspende filme sobre Natiruts

Ontem, data em que a cinebiografia documental Natiruts: o filme estrearia, uma liminar proibiu as ações de divulgação e respectiva exibição do documentário nas salas de cinema em que estavam previstas as sessões. Ao todo, cinemas de seis municípios estavam a cargo de exibir o longa-metragem, previsto para ser reproduzido em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Paulista (PE), Belém (PA) e Brasília, respectivamente.

Ao Correio, o produtor executivo do documentário, Rafael Morbeck, declarou ficar surpreso com a reação imediata da banda em suspender a divulgação e eventual exibição da cinebiografia. Segundo ele, a decisão judicial orientada por parte da banda é um "total absurdo". Morbeck relatou que a Merun Filmes, produtora do filme, iniciou o processo de defesa para salvaguardar os interesses da produção. "A gente quer voltar o mais rápido possível. A nossa defesa está pautada nisso, que é uma ação desproporcional da parte deles", completa ele.

O contrato firmado entre a produtora e a banda licencia, entre outras coisas, a imagem e o nome do grupo musical para a realização das gravações, que incluem depoimentos dos seis primeiros integrantes do Natiruts.

Até o momento da publicação, a liminar segue vigente e Natiruts não enviou declaração oficial.

Colaborou: Mariana Reginato*

*Estagiários sob a supervisão de Patrick Selvatti