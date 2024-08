ZOO

Votação do público escolherá o nome da nova fêmea de suricato do Zoológico Equipe do Zoo de Brasília selecionou quatro nomes sugeridos pelos seguidores nas redes sociais: Suri, Kira, Tina e Mirtes. Enquete iniciou nesta quinta-feira (22/8) e o resultado será divulgado nesta sexta-feira (23/8). Fêmea de suricato chegou em julho ao DF