Alerta laranja: DF terá sexta-feira (23) quente e seca; confira cuidados

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (23/8), o Distrito Federal segue com céu ensolarado, pouca nebulosidade, temperaturas mais amenas pela manhã, calor durante a tarde e ventos moderados, com rajadas isoladas em alguns pontos do quadradinho.

Típica do inverno, a estiagem permanece nos próximos dias, acendendo o alerta de baixíssima umidade na região, tanto que, a partir das 12h, Brasília entra em alerta laranja, que indica risco alto para a saúde. Nesta tarde, por exemplo, a expectativa é que a umidade mínima varie entre 12% e 15%, situação considerada preocupante.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 14º, no Plano Piloto; e a máxima pode chegar a 33ºC. Na quinta (22), o DF registrou um dos dias mais quentes de agosto, com 32,3ºC. Já a umidade pode alcançar os 65%. "Vale ressaltar que o padrão ideal de umidade é a partir de 70%", alertou a meteorologista Andrea Ramos.

Cuidados



Devido à baixa umidade, Andrea recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.