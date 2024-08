Dia Mundial do Rock é celebrado na Câmara dos Deputados

Uma sessão solene para celebrar o Dia Mundial do Rock será realizada nesta sexta-feira (23/8), às 14h, na Câmara dos Deputados. De iniciativa da deputada federal Erika Kokay (PT/DF), a sessão contará com a presença de Maria do Carmo Manfredini e de Nancy Ribeiro Eller, mães de Renato Russo e de Cássia Eller respectivamente, dois grandes nomes do rock nacional e de Brasília.

Artistas como o maestro Rênio Quintas, Sérgio Pinheiro, o Serginho, fundador e vocalista da histórica banda Mel da Terra, e a cantora Célia Porto também estão confirmados no evento. Ao todo, 17 artistas, entre músicos e musicistas, se apresentarão na cerimônia, que também contará com tributos a nomes como Raul Seixas, Renato Russo e Cássia Eller, e apresentações de poesia e de dança.

“Brasília tem uma relação especial com o rock, estilo musical que tem na sua essência a defesa da liberdade. É uma alegria poder render essa homenagem aqui na nossa capital e ver tantos agentes culturais envolvidos nessa construção”, afirma Erika Kokay, proponente da sessão.

O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho, em referência ao festival Live Aid, em 1985, que ocorreu simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos e que arrecadou cerca de 150 milhões de libras para o combate à fome na Etiópia. O festival reuniu artistas como as bandas Black Sabbath, U2 e Queen, que fez uma histórica apresentação de Bohemian Rhapsody no estádio Wembley. Eric Clapton, David Bowie e Bob Dylan também foram atrações marcantes.