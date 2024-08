Batida faz veículo tombar no Eixinho Norte

Trânsito foi desviado no local do acidente - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Quem passou pelo Eixo Rodoviário Norte, na manhã desta sexta-feira (23/8), se deparou com um veículo tombado no Eixinho, sentido Rodoviária. O acidente resultou da colisão entre dois carros durante a madrugada, em local próximo ao Setor Hospitalar Norte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência às 4h17, constatou que um dos veículos, um Peugeout/207, de cor azul, colidiu com um poste, ficando parado no canteiro central. A condutora, uma mulher de 32 anos, não sofreu lesões. Já o passageiro, mesmo estável e consciente, foi levado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O Fiat Palio, de cor branca, também envolvido no acidente, ficou tombado na via, que teve o trânsito desviado. Segundo o CBMDF, o condutor, de 21 anos, não se feriu. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para o local.

Apesar do susto, ninguém se feriu (foto: Reprodução/CBMDF)

Também nesta madrugada, um VW/Gol vermelho colidiu com uma parada de ônibus na DF-130, no Paranoá, sentido Café Sem Troco. O corpo de bombeiros, que empenhou duas viaturas no resgate, se deparou com um carro junto à estrutura de concreto.

Assustados, os ocupantes do veículo foram atendidos pela corporação. O condutor, 62, não se feriu; a passageira, 57, foi transportada ao Hospital do Paranoá com suspeita de fratura no nariz, porém, consciente e estável.

Colisão ocorreu na madrugada desta sexta (foto: Reprodução/CBMDF)