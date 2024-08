Homem bêbado colide carro de luxo contra fachada de loja, em Taguatinga

Na manhã deste domingo (25/8), um homem de 37 anos bateu com um carro de luxo na fachada de uma loja de motos, na QNE 34 de Taguatinga. O acidente ocorreu por volta das 9h e, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor estava embriagado no momento da colisão.

Ainda segundo informações da corporação, a colisão foi tão forte que trouxe indícios de abalo na estrutura do estabelecimento, por isso, a Defesa Civil foi chamada para avaliar os reais riscos de desabamento. Não havia ninguém na loja no momento da batida.

A PMDF também informou que o proprietário da loja, que estava no local se preparando para iniciar o expediente, relatou aos policiais que, na parte de trás da loja, havia algumas kitnets que, por causa do desmoronamento parcial e de fios elétricos expostos, tiveram seus acessos bloqueados.

Testemunhas relataram aos militares que o motorista do carro saiu do veículo aparentemente sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) disse que ele foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente e orientado, se queixando apenas de dores na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, porém, havia claros sinais de embriaguez, por isso, os militares procederam com as medidas necessárias para responsabilização do autor pelos danos causados. “O acidente causou danos materiais significativos à fachada da loja de manutenção de motos e comprometeu a segurança de todos na área, incluindo os moradores das kitnets”, informou uma nota enviada pela PMDF.

De acordo com o CBMDF, a Defesa Civil foi acionada, a edificação isolada, e o dono do estabelecimento notificado a reparar os danos antes de reabrir a loja. Os policiais militares que atenderam a ocorrência aguardaram a liberação do motorista pelo hospital.

Em seguida, ele foi conduzido até a 12ª Delegacia de Polícia, onde foi detido em flagrante, mas foi solto logo em seguida, após pagar uma multa de R$ 10 mil.