Empresas suspeitas de sonegar R$ 150 mi serão autuadas pela Receita do DF

Receita do DF vai autuar estabelecimentos comerciais - (crédito: Divulgação/Receita do DF)

Auditores da Receita do Distrito Federal realizarão, na próxima terça-feira (27/8), uma operação para autuar empresas suspeitas de sonegar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A operação, denominada Tributum Umbra, tem foco em estabelecimentos comerciais, rodovias, transportadoras e no Aeroporto Internacional de Brasília.

As empresas envolvidas serão notificadas para corrigir os erros e restituir os valores devidos, garantindo a integridade do sistema tributário do DF e recuperando o ICMS sonegado.A fase inicial das investigações identificou uma base de cálculo de aproximadamente R$ 150 milhões em mercadorias e créditos sonegados, com a expectativa de que esse valor aumente conforme as apurações avancem.

Empresas fantasmas

No segundo estágio da operação, serão adotadas medidas para desmantelar esquemas de sonegação operados por empresas fantasmas ou noteiras — empresas de fachada criadas exclusivamente para emitir notas fiscais fraudulentas, permitindo que outras empresas obtenham créditos irregulares de ICMS. Isso resulta em abatimentos ilegais de débitos e concorrência desleal.

Essas empresas, geralmente registradas em nome de terceiros para evitar detecção, não prestam serviços nem comercializam mercadorias, sendo usadas exclusivamente para a sonegação ou compensação indevida de tributos.

Os impostos arrecadados financiam políticas públicas essenciais, como obras, educação, saúde, segurança, mobilidade e programas sociais.