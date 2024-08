DF amanhece menos cinza e poluentes devem se dissipar ao longo do dia

Após a mudança repentina no cenário do Distrito Federal, quando a capital foi tomada por uma cortina de fumaça composta por poluentes, no último domingo (25/8), aos poucos a situação se normaliza. Na manhã desta terça-feira (27/8), o dia amanheceu menos cinzento e a tendência é que a qualidade do ar melhore ao longo do dia, sobretudo à tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a direção dos ventos mudará de sul/sudeste para leste na parte da tarde, o que contribuirá para que os poluentes sejam "descentralizados" da região.

A mínima registrada na manhã desta terça foi de 14°C e a máxima deverá alcançar 32°C. A umidade volta a cair, variando entre 80% e 25%.

Exatamente pela presença da fumaça, na manhã desta segunda-feira (26/8) os brasilienses acordaram com maior sensação de frio. Segundo Andrea Ramos, a fumaça provocou uma espécie de "tampão", que reteve a umidade e provocou a sensação de que o tempo estava menos seco. "A fumaça serve como um tampão e, quando a atmosfera está quente, ela tende a reter tanto o calor quanto a umidade; Hoje, pela manhã, ainda está úmido, a gente já vê uma mudança, mas o pico maior foi realmente domingo e segunda de manhã, hoje ainda tem um pouco de concentração, mas visivelmente menos, principalmente na parte da tarde. Com isso, haverá abertura do tempo e o calor e a baixa umidade retornará", explica.

O alerta amarelo para baixa umidade será emitido a partir das 11h desta terça-feira. "Amanhã o tempo com certeza voltará ao padrão do inverno que a gente já conhece, mas hoje já começa a melhorar e dissipar os poluentes, exatamente por causa da mudança de direção dos ventos", completa Andrea. O Distrito Federal está sem registro de chuvas há 136 dias e, segundo a meteorologista, a previsão é que a estiagem continue.