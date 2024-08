Qualidade do ar no DF deve começar a melhorar ao meio-dia desta terça (27/8)

A qualidade do ar no Distrito Federal deve melhorar a partir desta terça-feira (27/08), segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). "Esperamos que a partir de meio-dia haja uma melhora, pois no Sudeste choveu e os incêndios que lá estavam devem ter sido controlados", disse o presidente do órgão, Roney Nemer, em coletiva realizada na tarde de ontem.

Ele destacou que esta é a primeira vez que o Distrito Federal enfrenta uma situação como esta. "Sempre tivemos que lidar com a poluição gerada localmente, mas, desta vez, não só o DF, mas também Goiás e a região do Entorno estão recebendo poluentes vindos de outras áreas", explicou.

De acordo com Nemer, a poluição visível no ar não se origina no Distrito Federal. Os meteorologistas explicam que uma frente fria chegou ao Sudeste e trouxe os poluentes, como as fumaças de queimadas e incêndios, para a região central do Brasil.

O Ibram informou que o último dado, colhido às 15 horas desta segunda-feira (16/08), pela Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar da Fercal, indicou que a concentração de partículas era de 31,04 microgramas/m³ (PM2,5) e 62,98 microgramas/m³ (PM10). Esses valores mostram uma redução significativa na concentração de poluentes desde o pico registrado na noite anterior, que foi de 168,6 microgramas/m³ (PM2,5) e 226,5 microgramas/m³ (PM10). Apesar da melhoria, o índice de qualidade do ar foi classificado como "ruim", devido às médias de concentração das últimas 24 horas.

O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Gutemberg Gomes, destacou a criação de um grupo de trabalho pelo governador Ibaneis Rocha para enfrentar a situação. "Esse grupo será específico para trabalhar na qualidade do ar no DF. Estamos enfrentando uma situação inédita e pedimos à sociedade que continue nos ajudando, denunciando focos de incêndio e evitando o uso do fogo em um momento tão seco", acrescentou. A primeira reunião do grupo está prevista para esta terça-feira (27/08).

“Publicamos o decreto que institui a Comissão para elaboração de Plano para Episódios Críticos de Poluição do Ar no Distrito Federal. Composto por 17 órgãos do GDF e sob a coordenação do Instituto Brasília Ambiental, terá um prazo de 90 dias para a elaboração das ações”, informou Ibaneis, ontem, em suas redes sociais.

O governador ressaltou que “neste período de seca, temos que lidar constantemente com queimadas e fumaça, mas esta foi a primeira vez que os índices da qualidade do ar atingiram níveis ruim e péssimo”.

“Com essa comissão regulamentada, além de enfrentar a situação atual, já deixaremos a cidade preparada, caso aconteça novamente uma situação semelhante”, finalizou.

Frio

Na segunfa-feira (26/08) pela manhã, os brasilienses tiveram a sensação térmica de mais frio. Isso porque a fumaça provocou uma espécie de "tampão", retendo o frio da madrugada e deixando a umidade alta.

Sem previsão de chuvas para os próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de que a mudança na direção dos ventos, prevista para a tarde de hoje, melhore as condições atmosféricas do DF.

Entretanto, a fumaça que encobriu a capital persiste, agravando a qualidade do ar e trazendo riscos à saúde dos brasilienses. A situação tem gerado impactos significativos na vida da população do DF. O arquiteto e designer Will Magris decidiu usar máscara devido à piora na qualidade do ar. "Eu vi na internet falando sobre as partículas de fumaça e fiquei preocupado. Fiz uma cirurgia recentemente no nariz e nos últimos dias senti muito formigamento. Está difícil de respirar, seja em casa ou fora", comentou.

Will Magris decidiu usar máscara devido à piora na qualidade do ar (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Edenice Aparecida Kamers, mãe de Samantha Kamers, uma criança autista e com problemas respiratórios, relatou as dificuldades enfrentadas pela família nos últimos dias. "A fumaça piorou muito a condição da minha filha, que tem asma, bronquite, rinite e sinusite. Meu marido também tem asma, e as noites têm sido muito ruins. A fumaça está afetando completamente a nossa rotina", desabafou.

Edenice relatou que a filha, que tem problemas respiratórios, tem sofrido com a força da seca (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol.

Além disso, a dermatologista Luana Portela, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal, alertou para os impactos da fumaça na saúde da pele. "A fumaça aumenta o ressecamento e pode agravar condições como eczema, rosácea e dermatite. Recomendamos o uso de sabonetes suaves e hidratantes para melhorar a barreira cutânea e protetor solar acima de FPS 30", orientou.Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), desde que a névoa de fumaça formou-se, não houve aumento, por enquanto, na demanda para atendimentos relacionados a doenças respiratórias nos hospitais da rede pública da capital.

A dermatologista Luana Portela alertou que também há impactos para a pele (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Aulas

Devido ao agravamento das condições climáticas, a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal decidiu suspender as aulas nos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos, na manhã de ontem. A medida foi tomada para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos, uma vez que a combinação de fumaça, baixa umidade e temperaturas elevadas representa um risco à saúde.

Apesar da quantidade de fumaça e da recomendação dos especialistas, as aulas não foram suspensas na rede pública de ensino do DF. A Secretaria de Educação do DF (SEEDF) informou que a decisão de manter as aulas foi tomada após conversa entre a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Evandro Tomaz de Aquino, e o comandante do Corpo de Bombeiros (CBMDF), coronel Sandro Gomes.

Hélvia Paranaguá destacou que a decisão se baseia em dados técnicos e no acompanhamento contínuo da situação ambiental. "Nosso objetivo é garantir que as escolas funcionem de maneira segura. Estamos atentos e preparados para agir rapidamente se a situação se agravar," afirmou a gestora.

O diretor jurídico do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no DF (Sinproep-DF), Rodrigo de Paula, informou que algumas escolas particulares suspenderam, por iniciativa própria, atividades ao ar livre. O sindicato acredita que, se a fumaça não se espalhar, o ideal será suspender as aulas.

Diretora do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF), Márcia Gilda relatou que recebeu a informação de que alguns alunos sentiram dores de cabeça e ânsia de vômito durante as aulas de ontem. Para o Sinpro, o ideal é que o GDF crie um protocolo para esta época do ano. "Nós temos escolas arejadas e cobertas, mas também temos espaços precários, com péssima ventilação, não dá para tratar como um todo", avaliou Márcia.

Ações

Em coletiva de imprensa, também realizada ontem, o major Godoy, do CBMDF, informou que a Operação Verde Vivo, que tem seis fases, está, agora, quase entrando na quinta, que ocorre em setembro, quando o quadro de queimadas é considerado mais grave. "O CBMDF trabalha com inovações tecnológicas, muito com monitoramento remoto, o que faz com que a gente observe incêndios e se mobilize antes mesmo da população nos acionar." O major informou que, neste momento, mais de 100 militares, divididos em 22 viaturas, trabalham na causa.

Vendas de máscaras e de umidificadores disparam

As chamas também foram responsáveis por aquecer as vendas nas farmácias. Para amenizar os prejuízos provenientes da fumaça, os moradores do DF procuraram por máscaras, soro fisiológico e umidificadores.

Na drogaria Trevo, localizada no Sudoeste, a venda de máscaras aumentou em 60% de sábado para ontem. Contudo, a alta não foi somente na procura por máscaras. Segundo Jefferson Peres, responsável pelo estabelecimento, os moradores da região também buscaram medicamentos para dores de cabeça e hidratantes nasais. “Nós analisamos em nossos gráficos que desde o fim da pandemia não havia uma procura tão grande pelas máscaras quanto hoje (ontem)”, informou.

Na drogaria Santa Marta da Rodoviária do Plano Piloto, o Correio verificou que, ontem, quatro umidificadores haviam sido vendidos antes das 10h da manhã. A procura pelas máscaras também aumentou. Segundo Letícia Batista, gestora da drogaria, a demanda sempre é alta na época da seca, mas, dessa vez, a fumaça tem contribuído para que os registros sejam maiores.

Na drogaria Santa Marta, a busca por umidificadores de ar aumentou (foto: Letícia Guedes)

“Estamos com expectativa que as vendas aumentem ao longo do dia e, se o tempo continuar assim, ao longo da semana também”, disse. Ela contou que a alta ocorre desde o início de agosto e que, durante as compras, as pessoas desabafam o desconforto com a fumaça, poeira e com a baixa umidade.

Povo Fala

A moradora de Águas Linda Raidalva Cardoso, 56 anos, contou que, inicialmente, acreditou que a fumaça se tratava de uma queimada perto de casa. Quando soube da proporção do evento, resolveu que voltaria, imediatamente, a usar máscara, pois é portadora de problemas respiratórios e se sente mais segura utilizando o item. “Eu acho que as pessoas precisam tomar providências para que isso não aconteça mais; como não tem chuva, qualquer bituca de cigarro se transforma em um fogaréu, então as pessoas precisam ter consciência de apagar bem e não jogar as bitucas em qualquer lugar”, declarou.

Raidalva Cardoso voltou a usar máscara logo que viu a fumaça (foto: Letícia Guedes)

Na casa do cobrador Valdemar Sousa, 70, no Recanto das Emas, a cortina de fumaça gerou debates. Segundo ele, alguns acreditavam que era neblina, mas outros preocupavam-se desde o início com a possibilidade de se tratar de fumaça. “Eu disse para eles: ‘se isso for fumaça, então estão queimando o mundo todo”, brincou. Ele relatou que ficaram impressionados quando souberam que realmente tratava-se de fumaça, pois jamais haviam visto algo parecido.



Valdemar Sousa custou a acreditar que a fumaça não era neblina (foto: Fotos: Letícia Guedes)

O gestor de vendas Ezequiel da Silva mora em Sobradinho II e confessou estar bastante preocupado com o aparecimento da fumaça. “Eu achei que era queima de pneu e logo coloquei minha máscara, porque a fumaça faz os olhos ficarem irritados, dificulta a respiração, então acredito que a máscara deve ajudar a evitar um pouco das consequências, mas eu só vou parar de usar quando a situação realmente amenizar.” À reportagem, ele contou que sofre de bronquite asmática e que prefere, na verdade, usar duas máscaras ao mesmo tempo.

Como a fumaça pode prejudicar a saúde?

A fumaça gerada pelas queimadas de matéria orgânica contém vários gases que podem ser prejudiciais à saúde, como gás carbônico, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, entre outros. Contém também fuligem, poeira e outras partículas suspensas. Todos esses compostos podem ser prejudiciais à saúde, provocando irritação nas mucosas de olhos, nariz, garganta e brônquios, podendo desencadear crises de asma e rinite.

O que fazer para se proteger nesse período? A indicação é o retorno imediato de máscaras?

O uso de máscaras é recomendado por reduzir a inalação dessas partículas e nos proteger desses efeitos. Também é recomendado evitar exposição prolongada a ambientes abertos e ao sol até melhora da situação. Preferir ambientes fechados com uso de ar condicionado. Umidificadores nos ambientes fechados também ajudam a minimizar os prejuízos. Aumentar a hidratação com ingestão de líquidos, hidratar a pele e as mucosas nasais e oculares com soro fisiológico e colírios próprios. Evitar praticar exercícios físicos intensos no período mais quente do dia, entre 11 e 16h. Especial cuidados às crianças e aos idosos, que têm maior risco de desidratação.

Caso os níveis de qualidade do ar fiquem próximos de 200 e/ou ultrapassaram esse valor, é recomendado o cancelamento das aulas, por exemplo?

Quando o Índice de qualidade do ar está acima de 200, devemos seguir as recomendações já citadas: aumentar hidratação, evitar exposição desnecessária, ou seja, permanecer em ambientes fechados sempre que possível, evitar praticar exercícios físicos ao ar livre e usar máscaras faciais de proteção. As aulas de educação física ao ar livre devem ser suspensas temporariamente.

Milena Zamian, pneumologista do Iges-DF

Prevenção

A principal medida preventiva é a construção de aceiros (limpeza do terreno numa largura de 4 metros).

Evitar o uso do fogo em lixo, resto de poda, limpeza de áreas agrícolas, e evitar jogar lixo em áreas florestais.

É importante também a realização de campanhas de conscientização à população objetivando as ações acima propostas, e fiscalização de ações criminosas quanto ao uso do fogo.

Ao avistar um incêndio florestal , acionar o CBMDF pelo número 193 o mais rápido possível, se identificar e informar corretamente o local da ocorrência, com ponto de referência caso haja possibilidade.

Fonte: CBMDF

