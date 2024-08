Cortina de fumaça deve ir totalmente embora nesta quarta-feira (28/8)

Com a qualidade do ar avaliada como moderada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a capital amanheceu menos cinzenta nesta terça-feira (27/9). Os dados coletados às 5h e às 14h apontaram melhora. No domingo (25/8) à noite, por volta das 19h, a qualidade do ar foi avaliada como "péssima" e, na segunda-feira (26/8), como "muito ruim".

A melhora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), se dá porque a direção dos ventos mudaram de sul/sudeste para leste, o que contribuiu para que os poluentes fossem "descentralizados" da região. A expectativa dos institutos é que, nesta quarta-feira (28/8), a cortina de fumaça vá totalmente embora e a qualidade do ar volte aos níveis normais.

Apesar de menos espessa, ainda era possível perceber a presença da fumaça pelo DF na manhã de ontem (foto: CB)

O DF possui, ao todo, oito pontos de monitoramento da qualidade do ar, sendo seis manuais e dois automáticos. Quatro das estações estão sob a gestão do Ibram. Elas estão localizadas na Rodoviária do Plano Piloto, Zoológico de Brasília, IFB Samambaia e IFB Estrutural. Todas são manuais, com leitura a cada seis dias.

Uma das estações de Monitoramento da Qualidade de Ar é de responsabilidade conjunta da Votorantim e Ciplan, via condicionante ambiental. A estação fica localizada no CRAS da Fercal e é automática. A outra fica localizada na Escola Queima Lençol e é de reponsabilidade apenas da Ciplan. Ambas contam com leitura 24 horas por dia, sete dias por semana. As duas estações manuais são de responsabilidade somente da Votorantim e ficam localizadas na região da Fercal.

O Ibram informa, ainda, que recebeu autorização para iniciar os tramites voltados à compra de mais duas estações que irão auxiliar no monitoramento da qualidade do ar no DF. O material é importado e ainda não há um prazo para finalizar essa compra.

Alívio

"Percebi a melhora quando olhei para o céu e vi que já era possível ver as estrelas". Foi assim que o técnico em refrigeração, Everaldo Nascimento Teixeira, 45 anos, morador de Arapoanga, sentiu a dissipação da fumaça que tomou conta do céu de Brasília nos últimos dias. Ele relata que foi difícil lidar com os sintomas provenientes da inalação da fumaça, mas que já se sente aliviado. Mesmo avaliando o tempo como "mais claro", ele confessa que não deixará a máscara de lado.

Mãe do pequeno Kaianan Ribeiro, de apenas 9 meses, a estudante de curso técnico de enfermagem Daniele Ribeiro, 42, precisou, por causa da fumaça, ficar dentro de casa com o filho nos últimos dias. O pequeno sofreu de bronquiolite recentemente e chegou a ser entubado. Ela desabafa que se preocupou demais e ainda não se sente segura, mesmo com a melhora aparente do cenário. "A gente está sentindo o ar poluído, a respiração está pesada." Daniele diz que, em casa, independentemente da fumaça, todos continuarão ingerindo líquidos, utilizando soro fisiológico, nebulizador e evitando sair ao ar livre.

Temperatura

A presença da fumaça trouxe, nos últimos dias, sensação de frio. A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, explica que isso ocorreu porque a fumaça provocou uma espécie de "tampão", que reteve a umidade e fez com que o tempo parecesse menos seco. Com o distanciamento do fumacê, porém, a especialista aponta que as temperaturas voltarão a subir e a umidade tornará a baixar. "A fumaça serve como um tampão e, quando a atmosfera está quente, ela tende a reter tanto o calor quanto a umidade; Hoje (ontem), pela manhã, ainda está úmido, mas a gente já vê uma mudança. O pico maior da fumaça foi realmente domingo e segunda de manhã, nesta terça ainda tem um pouco de concentração. Com o distanciamento da fumaça, haverá abertura do tempo e o calor e a baixa umidade retornarão", explica.

Nesta terça-feira (27/8), os medidores da umidade apontaram variação entre 85% e 20% e, com isso, o alerta amarelo foi emitido a partir das 11h. Andrea destaca que hoje o tempo voltará ao padrão de inverno já conhecido pelos brasilienses. Não há registros de chuvas na capital há 136 dias e, segundo a meteorologista, a previsão é que a estiagem continue.











O consultor de vendas de veículos Gustavo Cardoso, 24, mora em um condomínio no Colorado e conta que o susto com a fumaça foi intenso, a ponto de se questionar se "seria o fim do mundo". Para se proteger, retirou, no domingo, as máscaras de tecido da gaveta. Na manhã de ontem, no entanto, já havia deixado o item de lado novamente. "Eu percebi que o dia amanheceu melhor, não tem mais tanta fumaça. Acho que agora a gente vai se sentir melhor e conseguir admirar a vista de Brasília", comemorou.

Morador de Sobradinho, Wilson da Conceição, 36, passou mal nos últimos dias após inalar a fumaça. Falta de ar, queimação na garganta e nas narinas foram alguns dos sintomas sentidos. Agora, com o tempo menos cinzento ele alega que se sente mais confortável para respirar. "Esses dias foram realmente esquisitos. Eu nunca apresentei problemas respiratórios, e tive dificuldade para respirar", desabafa.

Monitoramento

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, na tarde de segunda-feira, que a comissão que vai elaborar o plano para episódios críticos de poluição do ar no DF foi oficialmente criada. Anunciada na manhã de segunda, a instituição foi publicada, com a publicação do Decreto nº 46.182, na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do mesmo dia.

Composto por 17 órgãos do GDF e sob coordenação do Instituto Brasília Ambiental, o grupo terá como responsabilidade propor ações de ampliação e modernização da rede de monitoramento da qualidade de ar do DF. A comissão terá um prazo de 90 dias para a elaboração das propostas.