DF tem qualidade do ar moderada nesta terça-feira (27/8), diz Ibram

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) classificou a qualidade do ar como moderada na manhã desta terça-feira (27/8). O último dado foi colhido pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) por volta das 5h, na Estação de Monitoramento da Qualidade de Ar da Fercal, instalada no CRAS.

Segundo o instituto, a estação em que o dado foi colhido costuma apresentar os piores valores. Na manhã desta terça, mostrou que a concentração de particulado era de 32,9 microgramas/m3 e de 52,35 microgramas/m3, o que é considerado moderado.



O Ibram destacou que as previsões meteorológicas apontam uma melhor dispersão da fumaça ao longo do dia, o que contribuirá para que a qualidade do ar também melhore com o passar das horas.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (26/8), o presidente do órgão, Roney Nemer, explicou que a poluição visível no ar não se origina no DF. Segundo informações dos meteorologistas, uma frente fria que chegou ao Sudeste trouxe consigo as emissões de poluentes, como as fumaças de queimadas e incêndios, para a região do DF. "A poluição que estamos vendo não é local; ela veio do Sudeste devido a uma frente fria que transportou as queimadas e as emissões da região para cá", disse Nemer.

Ações

O governador Ibaneis Rocha (MDB) se reuniu com autoridades, na manhã desta segunda-feira (26/8), para instituir um grupo de trabalho e elaborar um plano de ação para eventos críticos de qualidade do ar. A decisão foi tomada em decorrência da cortina de fumaça vinda de outros estados que se concentrou no céu da capital federal neste domingo (25/8). A decisão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Na coletiva de imprensa do Ibram, o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, falou sobre o GT. "Este grupo será específico para trabalhar na qualidade do ar no DF. Estamos enfrentando uma situação inédita e pedimos à sociedade que continue nos ajudando, denunciando focos de incêndio e evitando o uso do fogo em um momento tão seco", acrescentou.