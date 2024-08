Moradores relatam desespero durante incêndio que matou três pessoas em Valparaíso

Um incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira (27/8) em um condomínio em Valparaíso de Goiás, resultou na morte de um casal e um recém-nascido. Segundo moradores do condomínio Parque das Árvores, localizado no bairro Parque Rio Branco, as vítimas, no momento de desespero, pularam do sétimo andar do edifício ao tentar escapar das chamas. Devido a tragédia o prefeito da cidade a decretou três dias de luto oficial.

O incêndio teve início por volta das 10h20, segundo relatos de moradores. Uma explosão foi ouvida antes que o fogo se alastrasse rapidamente pelo prédio de 11 andares. A tragédia ocorreu no Bloco E do condomínio Parque das árvores.

Caio Torres, morador do condomínio, conseguiu sair do edifício com seus gatos e descreveu o desespero das vítimas que estavam no sétimo andar. "Quando ouvi a explosão, corri para a varanda e vi o casal com uma criança na janela, pedindo socorro. O fogo tomou conta do apartamento em questão de segundos, e eles pularam", relatou.

Laís Almeida, mora próximo ao local e foi às pressas resgatar a avó que reside no condomínio. “Minha avó mora no primeiro andar, e quando desci para verificar o que estava acontecendo, vi algo caindo. Não consegui identificar o que era, mas logo soube da gravidade da situação", disse a jovem visivelmente abalada.

As autoridades estão investigando as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas as chamas já haviam se alastrado rapidamente, dificultando o resgate.