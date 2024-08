Tragédia em Valparaíso: Prefeitura decreta luto oficial de três dias após incêndio

Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás, por volta das 10h35 da manhã desta terça-feira (27/8). - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró (MDB) decretou três dias de luto após a morte de uma família que se jogou de um prédio em chamas na manhã desta terça-feira (27/8). O casal tentava fugir do fogo com um bebê recém-nascido.

"Com profundo sentimento de pesar, a Prefeitura de Valparaíso de Goiás, por meio do prefeito Pábio Correia Lopes, decreta, nesta terça-feira, 27 de agosto, luto oficial de três dias em função do falecimento de um casal e um recém-nascido, que foram vítimas de incêndio que atingiu o sétimo andar de um prédio, no condomínio Parque das Árvores, localizado no Parque Rio Branco", informa a nota.

O decreto de luto será publicado no Diário Oficial do Municipio nesta terça-feira (27/8). A prefeitura também lamentou as mortes e afirmou que se solidariza com os familiares das vítimas. "Neste momento de dor e consternação, a gestão municipal expressa total solidariedade diante desta tragédia que consternou a população valparaisense e, portanto, externa todo o respeito aos familiares das vítimas. Que Deus conforte e dê forças às famílias diretamente afetadas por este triste episódio".

Incêndio deixa três vítimas em Valparaíso de Goiás



Na manhã desta terça-feira (27/8) Um incêndio atingiu vários apartamentos no edifício residencial Parque das Árvores, no bairro Parque do Rio Branco, em Valparaíso de Goiás. As chamas se alastraram rapidamento e para fugir do fogo, um casal pulou do sétimo andar com um bebê recém-nascido.

Os militares do Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal foram acionados e atuaram no combate às chamas e socorro das vítimas. As causas do incêndio serão determinadas após perícia técnica da Polícia Civil.

Causas do incêndio em Valparaíso que deixou três vítimas

A Polícia Civil de Goiás vai investigar as causas do incêndio ocorrido no residencial Parque das Árvores, no bairro Parque do Rio Branco, em Valparaíso de Goiás. Conforme a assessoria de comunicação da Polícia, a polícia já está no local fazendo todas as diligências necessárias.

Segundo a prefeitura, o edífico é um imóvel particular e não possui vinculação com o poder público.

Confira nota da prefeitura de Valparaíso na íntegra

Prefeitura de Valparaíso decreta luto após o falecimento de três vítimas em incêndio

