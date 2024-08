Brasília vai receber a maior feira de turismo da América Latina

A 51ª edição do Abav Expo, um feira de turismo, foi anunciada na manhã desta quarta-feira (28/8) no Salão Branco do Palácio do Buriti. A feira, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), deve injetar cerca de R$ 30 milhões de imediato na economia local, com serviços de hospedagem, alimentação e transporte. São esperados 30 mil visitantes em todos os dias da feira, sendo 10 mil pessoas de fora do Distrito Federal. Serão 198 estandes, 1,5 mil marcas, 22 países representados, além de 26 estados e 15 municípios.

A Abav tem 2.232 associados, entre agências de pequeno, médio e grande porte, operadoras de turismo, agências corporativas e agências on-line. “É a maior feira de turismo da América Latina”, assinala Jerusa Hara, que lembra que a capital ainda envia mais turistas do que recebe. “Mas vemos um grande potencial para Brasília receber mais do que emite turistas”, declarou a diretora executiva da Abav nacional.



Ana Carolina Medeiros, presidente nacional da Abav destaca os benefícios que a feira traz para a cidade sede do evento. “A feira será propulsora do turismo de Brasília por até os próximos seis meses”, sublinha a presidente nacional da Abav. Outra novidade do evento é o lançamento da Jornada do Turismo 2030, seminário voltado para a sustentabilidade, trazendo cases de como o turismo pode mitigar os efeitos da crise climática.



O secretário de turismo, Cristiano Araújo disse que a ideia de trazer a feira de exposição para Brasília veio após reunião com empresários do setor de turismo local. O evento volta para Brasília após 22 anos da última edição realizada na capital. “Em média, Brasília fica 120 dias por ano sem chuva, o que favorece a ativação do lago para atividades voltadas para o turismo, como a prática de esportes”, lembrou. Araújo ainda reforçou que a capital da República é polo gastronômico nacional, considerada cidade do design e um dos melhores destinos listados pelo The New York Times.