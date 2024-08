Capivara é resgatada após atropelamento no túnel Rei Pelé, em Taguatinga

Uma capivara foi resgatada após ser atropelada no acesso sul do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, no sentido Plano Piloto, na noite de terça-feira (27/8).

O incidente foi atendido por agentes do Departamento de Trânsito (Detran), que patrulhavam a região. Eles verificaram que o animal estava vivo e solicitaram a presença do Batalhão Ambiental, da Polícia Militar.

Enquanto aguardava a chegada da equipe de resgate, o Detran isolou a área por cerca de uma hora para garantir a segurança dos motoristas e do próprio animal.

Quase uma hora depois, a Polícia Ambiental realizou o resgate com sucesso. A capivara foi transportada em segurança para receber os cuidados necessários. Não houve registro de outros incidentes relacionados ao atropelamento.