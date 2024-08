Maior evento de turismo da América Latina deve movimentar R$ 30 milhões

Brasília será a sede do 51º Abav Expo, maior feira de turismo da América Latina, reunindo agências e operadoras da área no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no Setor de Clubes Sul, trecho 2, Conjunto 63, Lote 50. A estimativa é de que o evento, que ocorre entre 26 e 28 de setembro, injete R$ 30 milhões na economia local, com gastos em hospedagens, alimentação e transporte.

No total, são esperados 30 mil visitantes, sendo que 10 mil de fora do Distrito Federal. Serão 198 estandes, 1,5 mil marcas, 22 países representados, além de 26 estados e 15 municípios. Estima-se que cada visitante de fora do DF deva gastar, em média, R$ 1 mil por dia.

A Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav) tem 2.232 associados, entre agências de pequeno, médio e grande porte, operadoras de turismo, agências corporativas e agências on-line. "É a maior feira de turismo da América Latina", assinala a diretora executiva da Abav, Jerusa Hara, durante coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, na manhã de ontem.

Ela lembra que a capital ainda envia mais turistas do que recebe. "Mas vemos um grande potencial para Brasília receber mais do que emite turistas", declara a diretora, que sublinha que 80% de produtos e serviços de turismo no Brasil são vendidos por meio de agências de viagem.

Ana Carolina Medeiros, presidente nacional da Abav, destaca os benefícios que a feira traz para a cidade-sede do evento. "A feira será propulsora do turismo de Brasília por até os próximos seis meses", sublinha a presidente.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, diz que a ideia de trazer a feira de exposição para Brasília veio após reunião com empresários do setor de turismo local. O evento volta para Brasília após 22 anos da última edição realizada na capital.

Araújo reforçou o potencial turístico de Brasília, impulsionado por grandes eventos, como o Capital Moto Week e o Rally dos Sertões. "Em média, Brasília fica 120 dias por ano sem chuva, o que favorece a ativação do lago para atividades voltadas para o turismo, como a prática de esportes", lembrou. Araújo ainda relembrou que a capital da República é polo gastronômico nacional, considerada cidade do design e um dos melhores destinos listados pelo The New York Times.

Outra novidade do evento é o lançamento da Jornada do Turismo 2030, seminário voltado para a sustentabilidade, trazendo cases de como o turismo pode mitigar os efeitos da crise climática.