Perícia preliminar indica que não houve vazamento de gás em apartamento

A perícia preliminar da Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás constatou que não houve vazamento de gás no apartamento do casal que faleceu durante um incêndio, no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso. O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (27/8) e deixou três mortos. As vítimas foram identificadas como Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido, Luiz Evaldo, 28, e o filho do casal, um recém-nascido de 19 dias.

Em coletiva de imprensa promovida na tarde desta quarta-feira (28/8), o perito criminal Fernando Lerbach informou que, em uma primeira análise, foi possível constatar que não houve vazamento de gás na unidade. “Identificamos que houve, sim, uma explosão, mas ainda não é possível saber a causa. Pode ter, sim, ocorrido um vazamento, mas num primeiro momento não foi detectado.”

A causa do incêndio ainda é incerta, mas há duas possibilidades trabalhadas prioritariamente pela polícia. Além da suspeita de vazamento de gás, um produto usado para fazer impermeabilização de sofá pode ter provocado o fogo. O incêndio no apartamento começou por volta das 9h40 e, momentos antes, um trabalhador autônomo da área de impermeabilização entrou no condomínio para fazer o serviço no apartamento de Graciane e Luiz. Após isso, uma explosão foi escutada.

“Houve a entrada desse prestador de serviço, que, inclusive, está internado. No apartamento, estavam ainda a mãe da Graciane e esse rapaz, que conseguiram escapar. A princípio, a informação que temos é que a senhora está internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (Hran)”, detalhou o síndico do condomínio, Anderson Oliveira.

O prestador de serviços em questão foi identificado como Renan Lima e também está internado no hospital. Oficialmente, o quadro de saúde dele e da mãe de Graciane não foram divulgados até a última atualização dessa reportagem.

Proibição

Após o incidente, o síndico regulamentou uma nova norma no residencial e proibiu, a partir desta quarta-feira, o acesso de qualquer prestador de serviço para o trabalho de impermeabilização de sofás. “Não estamos procurando o culpado. Estamos querendo saber o que aconteceu.”

Anderson falou ainda sobre o sistema de segurança do condomínio e ressaltou que, recentemente, todos os equipamentos de combate a incêndios foram trocados e o sistema de encanação está em dia.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio. O delegado Bruno Van Kuyk, da 1ª Delegacia de Valparaíso, afirmou que colherá o depoimento de testemunhas e irá analisar as câmeras de segurança.