Ibaneis entrega 70 apartamentos no Sol Nascente

O governador Ibaneis Rocha (MDB) entregou, nesta sexta-feira (30/8), 70 apartamentos do Residencial Horizonte, no Sol Nascente, a famílias inscritas em um programa do GDF voltado para facilitar o acesso à casa própria e que conta com a participação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab).

O chefe do Executivo local destacou que, uma das prioridades de sua gestão tem sido a questão habitacional. ”Fizemos um grande programa de investimento e estamos fazendo um trabalho, aqui, no Sol Nascente, de forma a urbanizar e dar qualidade de vida a essas famílias. E a gente vem trabalhando com a Câmara Legislativa para melhorar a vida dessas pessoas, e uma prova disso são esses apartamentos, que são de qualidade, e as pessoas estão recebendo com muita alegria”, acrescentou.

De acordo com ele, as residências entregues dão uma nova perspectiva para a região administrativa, que antes era apenas feita de barracos. “Estamos em um processo avançado com as obras (habitacionais) no Sol Nascente, e a gente até o final do governo entregar as escrituras e regularizar”, estima.

Os apartamentos entregues têm versões com dois e três quartos, e todos contam com sala, cozinha e banheiro. O empreendimento contempla famílias com rendas mensais entre R$ 1.800 e R$ 16.944).

O diretor presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, enfatiza que: “São obras de alta qualidade, apartamentos bem estruturados que têm tudo o que uma pessoa precisa para criar os filhos com dignidade e viver em uma região que, a cada dia que passa, se torna melhor”.

Ibaneis aproveitou a cerimônia de entrega para anunciar a reforma da atual da Unidade Básica de Saúde do Sol Nascente e a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento para os moradores da região, além da ampliação do hospital local.