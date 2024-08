Rose Miriam desiste da herança de Gugu; Saiba o motivo

Parece que a disputa pelo acesso à herança de Gugu Liberato finalmente chegou ao fim. Ocorre que Rose Mirim, mãe dos três filhos do apresentador teria decidido dar fim as tentativas de provar sua união estável com o apresentador.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. No documento que relata a desistência de Rose é possível ver na descrição da ação, o trecho que diz: "A Autora RENUNCIOU aos direitos que se fundam a presente ação".

Vale lembrar que desde a morte de Gugu, em novembro de 2019, Rose tentava provar sua união estável com o comunicador. A mulher, que tinha um relacionamento de 20 anos com o artista, foi deixada de fora do testamento.

Contudo, Rose Miriam recebe uma espécie de pensão mensal para conseguir sobreviver. No testamento, Liberato deixou 75% da herança para os filhos e 25% para os sobrinhos. Importante ressaltar que a brigada pelo espólio do apresentador gerou uma divisão na família.

Gugu Liberato faleceu aos 60 anos após sofrer um acidente doméstico. O artista foi vítima de uma queda, quando estava na casa dele em Orlando nos Estados Unidos. Ele havia subido a uma altura de quatro metros para tentar arrumar o ar-condicionado.