Ensaio para o desfile do 7 de Setembro ocupa Esplanada; veja

A Esplanada dos Ministérios foi palco do ensaio para o desfile cívico-militar do 7 de setembro, que ocorrerá no próximo sábado (7/9). O espetáculo foi organizado pelo governo federal e ocorreu durante a manhã deste sábado (31/8).

Para o ensaio, o trânsito no local precisou ser bloqueado para a passagem dos militares e veículos blindados.

Confira imagens da Agência Brasil, que realizou a cobertura do evento: