Projeto oferece oficinas gratuitas para artesãos no Núcleo Bandeirante

Até dia 12 de setembro, estão abertas as inscrições para o projeto Bordando Brasília, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O programa será realizado no Museu Vivo da Memória Candanga no Núcleo Bandeirante e conta com cinco oficinas gratuitas de: técnica de bordado, design, identidade visual, marketing digital e gestão financeira.

O objetivo central do Bordando Brasília é impulsionar a carreira empreendedora de profissionais autônomos do Distrito Federal. As produções feitas durante as aulas serão expostas no encerramento do curso, com consultoria de Cris Malheiros e Patrícia Herzog.

As aulas serão lecionadas entre os dias 17 de setembro e 7 de dezembro e são exclusivas para profissionais com Carteira Nacional do Artesão. Sendo que para a de Bordado deve constar no cadastro uma ou mais técnicas na arte. Interessados podem se inscrever através deste link . Ao final, todos os participantes, com frequência igual ou superior a 70% das aulas, receberão certificado.