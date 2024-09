Música de Rionegro & Solimões vira hino em festival sertanejo

Rionegro & Solimões com 'Fivela com Fivela': Música Explode nas Paradas e se Torna Hino na Festa do Peão de Barretos 2024 - (crédito: Reprodução/Imprensa Talento Comunicação)

A dupla sertaneja Rionegro e Solimões transformou o sucesso Fivela com fivela, lançado no dia 18 de abril deste ano, no hino da Festa do Peão de Barretos 2024, realizada na cidade de Barretos em São Paulo. O evento estyá na 69ª edição e é realizado do dia 15 ao dia 25 de agosto de 2024. Até hoje já reuniu mais de 900 mil pessoas.

A música soma o total de 35 milhões de visualizações no Youtube e 24 milhões de streams no Spotify. O sucesso tocou em todos os cantos do local do evento e em todas as horas do dia, sendo assim o hino oficial do festival. Composta por Elcio Di Carvalho, Júnior Pepato, Benício Neto, Diego Silveira e Rafa Borges, Fivela com fivela transmite bastante emoção sendo cantada nas vozes inconfundíveis de Rionegro & Solimões. A música conta a história de um casal que enfrenta a dor da separação após um desentendimento em uma festa de rodeio.



Além de se tornar o grande hino da Festa do Peão de Barretos 2024, Fivela com fivela conquistou as principais paradas musicais de sucesso do Brasil, ficando entre as cinco mais tocadas em todas as rádios do país. A canção faz parte do DVD Rionegro & Solimões em Uberlândia, gravado no dia 3 de outubro de 2023, e está entre as 10 faixas inéditas do projeto que reúne 21 músicas ao todo.