Carga de R$ 4 milhões em cigarros é apreendida em depósito clandestino

Equipes da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec-DF) apreenderam, nesta terça-feira (3/9), um caminhão e uma carreta carregados de cigarros sem nota fiscal. A carga, com valor estimado em R$ 4 milhões, eram originárias do Rio de Janeiro e estavam armazenadas em depósito clandestino no Polo JK, em Santa Maria.

A atividade irregular estava sendo monitorada havia dois meses pelos auditores da Seec. Segundo o coordenador de Fiscalização Tributária da Receita do Distrito Federal, Silvino Nogueira Filho, a investigação começou após a identificação de que as notas dos cigarros do estabelecimento em questão estavam sendo emitidas e, 24 horas depois, canceladas, sem o pagamento do imposto necessário para a entrada no DF. “Nós montamos uma sistemática para poder pegar a situação em flagrante e aconteceu hoje (ontem) pela manhã. Pegamos a carreta com aproximadamente R$ 4 milhões em produtos a preço de custo e mais um depósito sem inscrição. No caso do depósito, ainda vamos levantar se todas as mercadorias estão em situação regular ”, explica.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, destacou que a pasta tem aumentado o número de operações para flagrar sonegadores e evitar prejuízos aos cofres públicos. “Desde janeiro, estamos intensificando a fiscalização nas fronteiras e em depósitos, com investigações minuciosas para combater a sonegação. Isso é cuidado com o dinheiro público. É essa a determinação do governador Ibaneis e estamos seguindo à risca.”

A mercadoria pode ser retirada pelos proprietários a partir da ciência da notificação do crédito tributário (impostos e multa). Os produtos apreendidos foram recolhidos e encaminhados ao Depósito de Bens Apreendidos, da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT), onde ficam retidos para apuração e procedimentos de autuação.

Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF DF registra 7% de umidade do ar nesta terça-feira (3/9), a menor da história

DF registra 7% de umidade do ar nesta terça-feira (3/9), a menor da história Cidades DF Governo do DF decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (6/9)

Governo do DF decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (6/9) Cidades DF Mulheres de projeto social vão aprimorar conhecimentos sobre costura