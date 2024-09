Festa do Morango em Brazlândia reúne tradição, lazer e doçura

O morango movimentou mais de R$ 157 milhões na economia do DF no ano passado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Festa do Morango em Brazlândia chega a 28ª edição com novas atrações, exposição agrícola, feira de flores, concurso de receitas, visita a lavouras e, claro, venda e degustação de morangos. O evento começa às 18h de hoje (5/9) e vai até o dia 15 de setembro. Estarão presentes mais de 80 expositores e 42 produtores locais. A estimativa é que mais de 500 mil visitantes passem pelo espaço para provar da fruta que movimentou, no ano passado, mais de R$ 157 milhões na economia do DF, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

O público poderá aproveitar tanto o fruto in natura quanto os diversos produtos feitos a partir dele, como geleias, tortas, sucos, picolés, mousses e até chopp de morango. A comercialização acontece na Morangolândia, espaço ocupado por produtores rurais assistidos pela Emater-DF. Os estandes ficam abertos durante todos os dias de funcionamento da festa, das 10h às 22h nos finais de semana e feriado, e das 19h às 22h no meio de semana.



















O destaque desta edição fica por conta dos shows musicais. Subirão ao palco os cantores Grelo, Leonardo, a dupla Gino & Geno, Dilsinho, Trio Parada Dura e os sertanejos César Menotti e Fabiano. Além dos grandes nomes nacionais, o evento também abre espaço para artistas locais, visando valorizar o cenário cultural de Brasília. A celebração tem entrada gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento. Menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis.

Preparativos

A produtora rural Vanilda Clébia de Oliveira, 57 anos, participa da festa há, pelo menos, 16 anos, vendendo mudas de morango e sobremesas feitas a partir do fruto. Neste ano, o trabalho principal ficará por conta da comercialização de geleias (com ou sem açúcar), dindin, bolo no pote e em fatia, brownie e mousse de morango. A preparação para o evento começou há cerca de um mês e, nesta última semana, ela dedicou quase dez horas por dia às produções.

A expectativa para a festa está alta. Isso porque, em 2023, a produtora conseguiu lucrar aproximadamente R$ 15 mil com as vendas, atendendo, em média, 2 mil clientes. "Estou confiante para os ganhos desta edição. Quero lucrar o dobro do ano passado", declara ao Correio, durante uma pausa no cozimento dos morangos para preparar as geleias. Junto à filha e à nora, ela havia feito, até a última quarta-feira, mais de mil dindins, lotando seus freezers e geladeira.

Além da produção de morangos, Vanilda se dedica ao cultivo e venda de pitaya branca. Neste ano, devido à seca, das 600 mudas que plantou, apenas 200 se desenvolveram, estando aptas à venda. "Sinto que, dessa vez, a seca está bem pior que nos anos anteriores. A plantação exige muita água e, infelizmente, não consegui ter tempo para cuidar (das mudas) como eu gostaria", lamenta. Os frutos para fazer as sobremesas foram fornecidos pelo irmão, também produtor rural.

Das recordações que tem da Festa do Morango, Vanilda destaca os primeiros anos como expositora na Florabraz, espaço dedicado a floricultores do DF. "Eu fui uma das dez primeiras pessoas a expor nesse local. Conquistei clientes fiéis, que até hoje procuram mudas comigo. Na época, a festa ocorria, ainda, em chão de terra batida", conta a moradora da Chapadinha, em Brazlândia. Ela elogia as melhorias feitas para o evento, que incluem estruturas mais seguras e maior ventilação.

Terra dos morangos

Segundo dados do Relatório Agropecuário da Emater/DF, a produção de morango em 2023 no DF foi de 6.589 toneladas, em 185,52 hectares, por 559 produtores, dos quais a maioria (502) concentra-se na região de Brazlândia, responsável por 95% da área plantada, aproximadamente 176,69 hectares.

"A cultura do morango desenvolve-se melhor em lavouras de dias curtos, no inverno, visto que a quantidade de luminosidade é menor e há temperaturas mais amenas durante a noite", explica Claudinei Vieira, engenheiro agronômo e gerente da Emater/DF. Dessa forma, a safra se concentra no período da seca, quando há, também, a influência da altitude na variação térmica.

Entre as atividades da Emater que incentivam a produção de morango no DF e farão parte da festa, o gerente lista: o concurso de receitas, no qual 12 produtores deverão usar a criatividade para fazer pratos de dar água na boca; o Colha e Pague, em que os visitantes podem conhecer uma propriedade de morangos e fazer sua própria colheita; a exposição agrícola, com 500 amostras de produtos de origem exclusiva das regiões de Brazlândia e Ceilândia; e a Florabraz

Para o Colha e Pague, serão organizados dois grupos — cada um com 30 participantes — um pela manhã e outro à tarde. As inscrições devem ser feitas antecipadamente direto com o produtor rural pelo contato 61-998173453.

Expectativas

Com o apoio da Emater, a produtora rural Noilde Maria de Jesus, 55, cultiva morangos em sua propriedade há 12 anos. Ela participará da festa pelo 20º ano seguido e preparou frutos in natura, geleias, tortas e brigadeiros para vender. "Planto morangos o ano inteiro, pois os vendo na Ceasa (Centrais de Abastecimento do DF), porém, nesta época do ano, o lucro é muito maior devido à participação no evento, visto que também comercializo os derivados da fruta", diz.

Além das vendas, Noilde também vai participar do concurso de receitas, que já venceu em anos anteriores. A sobremesa escolhida para essa edição, claro, é mantida em segredo. O trabalho nos cultivos conta com a ajuda dos nove filhos. Juntos, a família também planta hortaliças e, neste ano, cultivou 20 mil pés de morango. Por mês, a produtora colhe cerca de 2.500 kg do fruto.

Serviço

28ª Festa do Morango

Dias: de 6 a 8 de setembro (sexta a domingo) e de 12 a 15 de setembro (quarta a domingo)

Horários: quintas e sextas, das 18h às 2h. Sábados e domingos, das 10h às 2h.

Local: Sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), na BR-080, Km 13 (Brazlândia)

O evento tem entrada gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento.

Programação de Shows

Dia 6 de setembro: Grelo

Dia 7: Leonardo

Dia 8: Gino e Geno

Dia 13: Dilsinho

Dia 14: Trio Parada Dura

Dia 15: César Menotti e Fabiano

Serviço

28ª Festa do Morango

Dias: de 6 a 8 de setembro (sexta a domingo) e de 12 a 15 de setembro (quarta a domingo)

Horários: quintas e sextas, das 18h às 2h. Sábados e domingos, das 10h às 2h.

Local: Sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), na BR-080, Km 13 (Brazlândia)

O evento tem entrada gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento.

Programação de shows

Dia 6 de setembro: Grelo

Dia 7: Leonardo

Dia 8: Gino e Geno

Dia 13: Dilsinho

Dia 14: Trio Parada Dura

Dia 15: César Menotti e Fabiano