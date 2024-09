DF volta a ficar em alerta vermelho por causa da baixa umidade: 9%

Os moradores do Distrito Federal devem ficar atentos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalou, desde às 13h desta quarta-feira (4/9), um alerta vermelho — que significa grande perigo — na capital do país, por causa da baixa umidade relativa do ar.

De acordo com os dados mais atuais disponibilizados pelo portal do Inmet, a estação da Ponte Alta, no Gama, registrou o menor índice, até o momento: 9%, às 14h. Esse é o pior dos três tipos de alertas do Inmet e aponta que a umidade está abaixo dos 12% em alguns pontos do DF. Além disso, a baixa umidade traz grandes riscos de incêndios florestais e à saúde, podendo causar doenças pulmonares e dores de cabeça, de acordo com o instituto.

Por isso, algumas instruções devem ser seguidas pela população: Beba bastante líquido; atividades físicas são nocivas em tal tempo seco; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; use hidratante para pele e umidifique o ambiente; e evite bebidas diuréticas (café e álcool).

Recorde

Nessa terça-feira (3/9), o Distrito Federal registrou a menor umidade relativa do ar da história. A estação do Inmet no Gama apontou o índice de 7%. Antes, o recorde era de setembro de 2019, quando a mesma estação registrou 8% de umidade.

O tempo quente e seco é propício para grandes queimadas. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), só nos dois primeiros dias de setembro, 183 ocorrências de incêndios em vegetação foram atendidas pela corporação.