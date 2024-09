Campanha Vem Brincar Comigo 2024 recebe doações de brinquedos e livros

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal anunciou sua participação na Campanha Vem Brincar Comigo 2024, que começou no último dia 20. A iniciativa, que faz parte do calendário oficial do Governo do DF, foi idealizada pela primeira-dama, Mayara Rocha. A doação é uma maneira de beneficiar e levar alegria para crianças em situação de vulnerabilidade social, por meio da arrecadação de brinquedos e livros.

Serão beneficiadas as crianças que integram as instituições do Distrito Federal, ou as que estão cadastradas na campanha. Os itens podem ser doados em cinco pontos de coleta do SLU distribuídos pelo DF: Museu da Limpeza Urbana (Venância Shopping), sede do SLU (Venâncio Shopping), Distrito de Limpeza Sul (L4 Sul, ao lado da Unieuro), Distrito de Limpeza de Taguatinga (Área Especial n° 9), Setor QNG 47) e sede da empresa Suma Brasil (SMPW Conjunto 2 lotes 4,5,11 e 12 - Núcleo Bandeirante).

Com o slogan Doe brinquedos, crie memórias, a arrecadação vai até 10 de outubro. Além dos postos do SLU, os produtos podem ser entregues nos órgãos do GDF espalhados pelo DF, nas administrações regionais e nos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBDF). A campanha faz a coleta de brinquedos novos ou usados que estejam em bom estado de uso, mas para isso é importante higienizá-los e fazer a identificação correta em sacos transparentes. Os brinquedos novos podem ser entregues nas próprias caixas.



*Com informações da SLU

