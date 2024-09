MOBILIDADE

Doadores ganham transporte gratuito de três estações do metrô até o Hemocentro O serviço gratuito, que já operava a partir da Estação Furnas, será expandido para Ceilândia Centro e Águas Claras no mês de setembro. As vans do Hemocentro comportam até 19 doadores e estão disponíveis em horários estratégicos pela manhã e à tarde