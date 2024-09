Prêmio acumulado da Mega-Sena será sorteado nesta sexta-feira (06/09)

Se o seu sonho é tornar-se um milionário, fique atento! O prêmio principal da Mega-Sena, que acumulou em R$ 33 milhões no último sorteio realizado na terça-feira (03/9), será sorteado, excepcionalmente, nesta sexta-feira (06/9), por conta do feriado da Independência no sábado (7/9). As dezenas do concurso 2771 serão sorteadas às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Matheus Eduardo, 43 anos, trabalha como corretor de imóveis e conta que as expectativas estão boas para hoje. “Eu, por exemplo, acertei quatro quadras em concursos anteriores. Eu sempre uso os mesmos números na hora de jogar, como data de aniversário, de casamento”, pontuou. Matheus diz que com o prêmio iria “viajar bastante, tentar conhecer o máximo de países possíveis”.



Maycon Bilas, 24, trabalha como vendedor e também está com grandes expectativas. Ele conta o que faria caso ganhasse o prêmio. “Eu ia investir no meu sonho de ser músico, ia montar um estúdio na minha casa para isso e com certeza ia dar melhores condições para a minha família”, contou.



Como jogar

Para realizar o sonho de ser milionário, é necessário marcar de 6 números do volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Quem acertar os seis números sorteados recebe o prêmio acumulado da Mega-Sena. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas



Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.



*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho