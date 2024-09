Vídeo: carro pega fogo ao bater em poste em Santa Maria

Na manhã desta sexta-feira (6/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência de uma colisão na Quadra 407 Sul de Santa Maria. O veículo, modelo VW Gol, de cor verde, pegou fogo após colidir com um poste. A dinâmica do acidente não foi revelada.



Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 7h16 da manhã desta sexta-feira (6/9). A equipe se deparou com o carro ainda em chamas e extinguiu o fogo de maneira rápida. O condutor do carro não foi identificado e não houve vítimas transportadas para o hospital.

A PMDF ficou responsável pelo local e a Neoenergia foi acionada para avaliar possíveis danos ao poste de iluminação pública.