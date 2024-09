Adolescente de 13 anos fica ferido após ser atropelado por uma moto

Na tarde desta sexta-feira (6/9), um adolescente de 13 anos foi atropelado por uma moto, na parada de ônibus em frente ao Shopping Deck Norte, no Lago Norte, enquanto tentava atravessar a pista, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Ainda segundo a corporação, quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima do atropelamento no chão. Após o atendimento, os bombeiros constataram que o adolescente tinha suspeita de fratura na perna direita, além de algumas escoriações leves.

O CBMDF informou que a vítima foi encaminhada para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF), consciente e orientado. O condutor da motocicleta, de 20 anos, também foi avaliado, mas não houve a necessidade de transportá-lo para uma unidade de saúde. Após os atendimento, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).